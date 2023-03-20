В ЕС поддержали решение МУС выдать ордер на арест Путина

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Европейский союз принял к сведению решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и поддерживает проведение дальнейших расследований военных преступлений на Украине, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров. <...> ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству всех государств-участников», — сказано в сообщении.

II палата предварительного производства МУС 17 марта выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. В сообщении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Это решение в Москве раскритиковали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал его «возмутительным и неприемлемым», официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла решение «юридически ничтожным».

МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом. Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала документ. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего статут ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. США участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998-м не поддержали Римский статут.

Президент США Джо Байден назвал решение МУС обоснованным. Сербский президент Александр Вучич счел, что это негативно влияет на возможность мирного урегулирования конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом».