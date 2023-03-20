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В ЕС поддержали решение МУС выдать ордер на арест Путина

Евросоюз поддержал решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Европейский союз принял к сведению решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и поддерживает проведение дальнейших расследований военных преступлений на Украине, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров. <...> ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству всех государств-участников», — сказано в сообщении.

II палата предварительного производства МУС 17 марта выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. В сообщении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Это решение в Москве раскритиковали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал его «возмутительным и неприемлемым», официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла решение «юридически ничтожным».

МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала документ. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего статут ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. США участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998-м не поддержали Римский статут.

Президент США Джо Байден назвал решение МУС обоснованным. Сербский президент Александр Вучич счел, что это негативно влияет на возможность мирного урегулирования конфликта.

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Евросоюз ордер на арест Международный уголовный суд Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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