Пандемия коронавируса , 23 мар, 13:12
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Кремль выразил надежду на рост темпов вакцинации после прививки Путина
Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса, после решения президента Владимира Путина привиться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — сказал представитель Кремля.
Ранее Путин говорил, что сделает прививку 23 марта.
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