Кремль выразил надежду на рост темпов вакцинации после прививки Путина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса, после решения президента Владимира Путина привиться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин говорил, что сделает прививку 23 марта.

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