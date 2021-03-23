Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID весной

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В марте—апреле в России может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью RT заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас идет пока устойчивое снижение заболеваемости. Мы здраво оцениваем ситуацию марта—апреля... Может быть небольшой подъем», — сказала она.

Отвечая на вопрос, «почему везде большой подъем заболеваемости, а у нас небольшой», Голикова пояснила, что в других странах вводились локдауны. «Одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — сказала она.

По ее словам, власти России на сегодняшний день не видят оснований для локдауна, поскольку фиксируется стабилизация ситуации с заболеваемостью и ее снижение. Вице-премьер отметила, что этот период длится с декабря, в январские праздники подъема заболеваемости не произошло.