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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID весной

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В марте—апреле в России может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью RT заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас идет пока устойчивое снижение заболеваемости. Мы здраво оцениваем ситуацию марта—апреля... Может быть небольшой подъем», — сказала она.

Путин заявил о стабилизировавшейся ситуации с коронавирусом в России
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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Отвечая на вопрос, «почему везде большой подъем заболеваемости, а у нас небольшой», Голикова пояснила, что в других странах вводились локдауны. «Одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — сказала она.

По ее словам, власти России на сегодняшний день не видят оснований для локдауна, поскольку фиксируется стабилизация ситуации с заболеваемостью и ее снижение. Вице-премьер отметила, что этот период длится с декабря, в январские праздники подъема заболеваемости не произошло.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, значительную роль в этом сыграли профилактические меры, в том числе вакцинация. Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что в городе может вырасти число заболевших коронавирусом, однако власти столицы готовы к любому сценарию развития событий.

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Во вторник, 23 марта, в России выявили 8457 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный прирост с конца сентября. Общее число зараженных в стране достигло 4,47 млн.

Татьяна Голикова COVID-19 пандемия заболеваемость
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