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В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Месяц назад Михаил Мишустин говорил, что вакцина от Центра им. Чумакова поступит в гражданский оборот в феврале. Сейчас премьер заверил, что это произойдет в середине марта
Фото: chumakovs.ru
Фото: chumakovs.ru

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова, которая получила название «КовиВак». Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Зарегистрирована третья [российская] вакцина — «КовиВак». Ее разработал Центр им. Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», — сказал он.

Что касается других вакцин, произведено 10 млн доз «Спутник V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», сообщил премьер.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Глава кабмина отметил, что для людей, желающих сделать прививку, организована запись через портал госуслуг, а по всей стране открыто более 4 тыс. пунктов вакцинации. «Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей», — подчеркнул премьер.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «КовиВак» во время клинических исследований показала безопасность и эффективность. По его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

Кроме того, министр заявил, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус. «Таким образом, в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В конце января Мишустин говорил, что вакцина от Центра им. Чумакова поступит в гражданский оборот в феврале. «В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал тогда он.

В России 18 января по поручению Путина началась массовая вакцинация жителей. Для этого используют две зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 15 января вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 российская вакцина
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