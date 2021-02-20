В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Месяц назад Михаил Мишустин говорил, что вакцина от Центра им. Чумакова поступит в гражданский оборот в феврале. Сейчас премьер заверил, что это произойдет в середине марта

Фото: chumakovs.ru

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова, которая получила название «КовиВак». Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Зарегистрирована третья [российская] вакцина — «КовиВак». Ее разработал Центр им. Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», — сказал он.

Что касается других вакцин, произведено 10 млн доз «Спутник V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», сообщил премьер.

Глава кабмина отметил, что для людей, желающих сделать прививку, организована запись через портал госуслуг, а по всей стране открыто более 4 тыс. пунктов вакцинации. «Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей», — подчеркнул премьер.