Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина привилась от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте», — сказала глава ЦБ, не уточнив, кокой именно вакциной.

В начале февраля о том, что он прошел вакцинацию против коронавируса заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он не уточнил, о какой вакцине идет речь, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой». По словам Медведева, все российские вакцины эффективны, однако при выборе того или иного препарата следует проконсультироваться с врачом.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что он пока не сделал себе прививку от COVID-19, следуя рекомендациям специалистов. Он напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов. «И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — отметил Путин. Позднее Минздрав одобрил применение препарата для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации, однако о вакцинации Путина не сообщалось.