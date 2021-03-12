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Пандемия коронавируса ,  
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Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина привилась от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте», — сказала глава ЦБ, не уточнив, кокой именно вакциной.

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В начале февраля о том, что он прошел вакцинацию против коронавируса заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он не уточнил, о какой вакцине идет речь, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой». По словам Медведева, все российские вакцины эффективны, однако при выборе того или иного препарата следует проконсультироваться с врачом.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что он пока не сделал себе прививку от COVID-19, следуя рекомендациям специалистов. Он напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов. «И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — отметил Путин. Позднее Минздрав одобрил применение препарата для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации, однако о вакцинации Путина не сообщалось.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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