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Медведев привился от коронавируса

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что сделал прививку от коронавируса.

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — отметил он (цитата по ТАСС). Политик отметил, что у него вакцинация прошла спокойно, без последствий.

Медведев не уточнил, о какой вакцине идет речь, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой». По его словам, все российские вакцины эффективны, однако при выборе того или иного препарата следует проконсультироваться с врачом.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что он пока не сделал себе прививку от COVID-19, следуя рекомендациям специалистов. Он напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов. «И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — отметил Путин. Позднее Минздрав одобрил применение препарата для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции еще в сентябре 2020 года. Он рассказал, что после введения препарата температура у него не поднималась. Он чувствовал только головную боль и тяжесть в течение полудня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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