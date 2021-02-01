Медведев привился от коронавируса

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что сделал прививку от коронавируса.

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — отметил он (цитата по ТАСС). Политик отметил, что у него вакцинация прошла спокойно, без последствий.

Медведев не уточнил, о какой вакцине идет речь, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой». По его словам, все российские вакцины эффективны, однако при выборе того или иного препарата следует проконсультироваться с врачом.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что он пока не сделал себе прививку от COVID-19, следуя рекомендациям специалистов. Он напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов. «И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — отметил Путин. Позднее Минздрав одобрил применение препарата для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.