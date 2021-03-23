Песков объяснил нежелание Путина вакцинироваться перед камерами

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин не намерен вакцинироваться от коронавируса публично, поскольку ему это не нравится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается вакцинации под камеры, то ему [президенту] это не нравится», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент сделает прививку до конца вторника, 23 марта. При этом в Кремле вновь отказались сообщать, какой вакциной привьется Путин, поскольку «все три российские вакцины абсолютно надежны».

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Накануне Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта. Тогда же Песков заявил, что вакцинация главы государства не будет публичной. «Коммерсантъ» после встречи президента с главредами российских СМИ в феврале писал, что, по словам Путина, он не собирается «обезьянничать» и прививаться под камерами, как это делал ряд мировых лидеров.