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Дело пензенского губернатора ,  
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Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные часы Breguet

По версии следствия, глава фармхолдинга «Биотэк» передал пензенскому губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. и автомобиль в качестве взятки. Теперь Белозерцев заявляет, что собирался вернуть часы, как только узнал их цену
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в коррупции, собирался вернуть часы фирмы Breguet, подаренные ему другим фигурантом дела, но не успел из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила РБК член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Он сказал, что ему подарил, действительно, Шпигель (Борис Шпигель, глава фармацевтической компании «Биотэк» - РБК.). Но он узнал, что они очень дорогие и хотел вернуть. Но не успел, потому что вот начались коронавирусные всякие ограничение, это он так рассказал», — отметила Литвинович.

В своем Telegram-канале Литвинович сообщила, что губернатор не признает себя виновным и заявляет, что арест стал для него неожиданностью. По ее словам, Белозерцев рассказал, что он хорошо работал, все госпрограммы выполнял и претензий к нему не было. «И вообще, говорит, я — патриот», — написала член ОНК.

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Белозерцева задержали 21 марта и в тот же день доставили в Москву. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Басманный районный суд столицы арестовал губернатора на два месяца, до 20 мая.

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В рамках этого дела суд также заключил под стражу заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также жену главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению. Самого Шпигеля госпитализировали из зала суда, поэтому суд продлил срок его задержания до вечера 23 марта.

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По версии следствия, Белозерцев получал от Шпигеля взятки через посредников. За это он оказывал содействие фармхолдингу при распределении госконтрактов. Общая сумма вознаграждения составила 31 млн руб. По данным СК, за оказанные услуги Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске обнаружили более 300 млн руб. наличными.

Пензенское отделение «Единой России» приостановило членство Белозерцева в партии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не подписывал указ об отставке губернатора, но не исключено, что скоро сделает это «в связи с утратой доверия».

Авторы
Анастасия Курносова, Екатерина Костина
Иван Белозерцев Пензенская область коррупция Марина Литвинович новости
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