Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные часы Breguet

По версии следствия, глава фармхолдинга «Биотэк» передал пензенскому губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. и автомобиль в качестве взятки. Теперь Белозерцев заявляет, что собирался вернуть часы, как только узнал их цену

Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в коррупции, собирался вернуть часы фирмы Breguet, подаренные ему другим фигурантом дела, но не успел из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила РБК член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Он сказал, что ему подарил, действительно, Шпигель (Борис Шпигель, глава фармацевтической компании «Биотэк» - РБК.). Но он узнал, что они очень дорогие и хотел вернуть. Но не успел, потому что вот начались коронавирусные всякие ограничение, это он так рассказал», — отметила Литвинович.

В своем Telegram-канале Литвинович сообщила, что губернатор не признает себя виновным и заявляет, что арест стал для него неожиданностью. По ее словам, Белозерцев рассказал, что он хорошо работал, все госпрограммы выполнял и претензий к нему не было. «И вообще, говорит, я — патриот», — написала член ОНК.

Белозерцева задержали 21 марта и в тот же день доставили в Москву. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Басманный районный суд столицы арестовал губернатора на два месяца, до 20 мая.