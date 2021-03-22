Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взятке

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — говорилось в сообщении СКР.

Речь в деле идет о контрактах области с ОАО «Фармация», гендиректор которой Антон Колосков также задержан. По данным СПАРК, Пензенская область была ее крупнейшим заказчиком. Так, в 2015–2021 годах областной онкодиспансер закупил у компании лекарства на 2,1 млрд руб., областной клинический центр специализированных видов медпомощи — на 692,2 млн руб., центр общественного здоровья и медицинской профилактики — на 654,5 млн руб., а минздрав Пензенской области — на 302,8 млн руб.

Кроме Белозерцева, Шпигеля и Колоскова правоохранительные органы в воскресенье задержали супругу Шпигеля Евгению, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова. В понедельник Басманный суд также изберет им меру пресечения.

Белозерцев возглавляет область с 2015 года, до этого возглавлял заксобрание региона и был мэром Пензы. В прошлом году Белозерцев переизбрался от «Единой России» на второй губернаторский срок, получив 78,72% голосов. После его задержания партия заявила о приостановке членства Белозерцева.