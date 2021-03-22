Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы заключил под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), до 20 мая. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, заседание проходило без прессы.
Белозерцев был задержан сотрудниками Следственного комитета, МВД и Росгвардии в воскресенье, 21 марта, в тот же день его доставили в Москву и предъявили обвинение.
Следствие считает, что в течение 2020 года основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший сенатор и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, а также его топ-менеджеры передали губернатору деньги и иные ценности на сумму более 31 млн руб. Речь в том числе идет о 20 млн руб. наличными, автомобиле Mercedes Benz и часах Breguet, говорили источники РБК. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.