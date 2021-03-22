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Дело пензенского губернатора ,  
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Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взятке

Суд отправил под стражу главу Пензенской области Ивана Белозерцева, которому вменяется получение взятки от главы фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Басманный суд Москвы заключил под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), до 20 мая. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, заседание проходило без прессы.

Белозерцев был задержан сотрудниками Следственного комитета, МВД и Росгвардии в воскресенье, 21 марта, в тот же день его доставили в Москву и предъявили обвинение.

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Следствие считает, что в течение 2020 года основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший сенатор и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, а также его топ-менеджеры передали губернатору деньги и иные ценности на сумму более 31 млн руб. Речь в том числе идет о 20 млн руб. наличными, автомобиле Mercedes Benz и часах Breguet, говорили источники РБК. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — говорилось в сообщении СКР.

Речь в деле идет о контрактах области с ОАО «Фармация», гендиректор которой Антон Колосков также задержан. По данным СПАРК, Пензенская область была ее крупнейшим заказчиком. Так, в 2015–2021 годах областной онкодиспансер закупил у компании лекарства на 2,1 млрд руб., областной клинический центр специализированных видов медпомощи — на 692,2 млн руб., центр общественного здоровья и медицинской профилактики — на 654,5 млн руб., а минздрав Пензенской области — на 302,8 млн руб.

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Кроме Белозерцева, Шпигеля и Колоскова правоохранительные органы в воскресенье задержали супругу Шпигеля Евгению, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова. В понедельник Басманный суд также изберет им меру пресечения.

Белозерцев возглавляет область с 2015 года, до этого возглавлял заксобрание региона и был мэром Пензы. В прошлом году Белозерцев переизбрался от «Единой России» на второй губернаторский срок, получив 78,72% голосов. После его задержания партия заявила о приостановке членства Белозерцева.

Автор
Маргарита Алехина
Иван Белозерцев Пензенская область Борис Шпигель Биотэк
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