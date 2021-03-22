«Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии

Членство пензенского губернатора, обвиняемого во взяточничестве, приостановлено до решения суда. Ранее в ЕР заявляли, что при оправдании Белозерцева восстановят в партии, а при обвинительном приговоре — исключат из нее

Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Пензенское отделение «Единой России» приостановило членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, которого арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным Уставом принято решение о приостановлении его членства в Партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении.

О том, что членство главы региона в «Единой России» будет приостановлено сообщал замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко. «В партии предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда», — говорил он. В случае, если губернатора оправдают, его восстановят в партии. При обвинительном приговоре — исключат.

Белозерцева задержали утром 21 марта вместе с главой одного из крупнейших фармдистрибуторов России компании «Биотэк» Борисом Шпигелем. Следствие обвинило его в получении взяток за покровительство при распределении госконтрактов на поставку и хранение медизделий и лекарств для учреждений здравоохранения Пензенской области.