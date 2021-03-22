«Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 13:13
Лавров в Китае в маске с надписью FCKNG QRNTN. Видео Политика, 16:17 Льюис Хэмилтон протестировал мощнейшую модель Mercedes. Видео Авто, 16:11 Роуминг между Россией и Белоруссией предложили отменить с апреля Политика, 16:08 Песков ответил на вопрос о публичности вакцинации Путина от COVID-19 Общество, 16:07 Путин заявил о росте интереса других стран к российской вакцине от COVID Политика, 16:03 Путин ответил на заявления ЕК по вакцине фразой «мы ничего не навязываем» Политика, 16:02 Александр Роднянский и «КиноПоиск HD» заключили соглашение о партнерстве Стиль, 16:02 «Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии Политика, 16:01 Аналитики рассказали о влиянии падения турецкой лиры на курс рубля Инвестиции, 16:00 Как программирование развивает навыки детей Экономика образования, 16:00  Путин сообщил о первых произведенных партиях вакцины центра Чумакова Общество, 15:56 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 15:56 МИД пообещал ответить Болгарии в случае высылки российских дипломатов Политика, 15:55 Пивовары России оценили предложение ужесточить требования к пиву Общество, 15:53
Дело пензенского губернатора ,  
0 

«Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии

Членство пензенского губернатора, обвиняемого во взяточничестве, приостановлено до решения суда. Ранее в ЕР заявляли, что при оправдании Белозерцева восстановят в партии, а при обвинительном приговоре — исключат из нее
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Пензенское отделение «Единой России» приостановило членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, которого арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным Уставом принято решение о приостановлении его членства в Партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении.

О том, что членство главы региона в «Единой России» будет приостановлено сообщал замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко. «В партии предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда», — говорил он. В случае, если губернатора оправдают, его восстановят в партии. При обвинительном приговоре — исключат.

Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взятке
Общество
Иван Белозерцев

Белозерцева задержали утром 21 марта вместе с главой одного из крупнейших фармдистрибуторов России компании «Биотэк» Борисом Шпигелем. Следствие обвинило его в получении взяток за покровительство при распределении госконтрактов на поставку и хранение медизделий и лекарств для учреждений здравоохранения Пензенской области.

По версии СК, глава региона через посредников получил от «Биотэка» взятки на 31 млн руб. Часть суммы была передана в виде денег, часть в виде подарков: автомобиля Mercedes Benz V250d и часов фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб.

При обыске дома у Белозерцева нашли наличности на 300 млн руб. Его и еще пятерых фигурантов уголовного дела заключили под стражу до 20 мая. Сам губернатор не признал своей вины.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

За что задержали пензенского губернатора и главу крупной фармкомпании
Политика
Иван Белозерцев

Кроме того, СК предъявил обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области. Его обвинили в фальсификации выборов губернатора региона в сентябре прошлого года на одном из участков. Тогда в голосовании победил Белозерцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что глава государства подпишет указ об отставке губернатора из-за утраты доверия.

Автор
Михаил Котляр
Иван Белозерцев Единая Россия партия взятка
Материалы по теме
СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева
Политика
Кремль не исключил отставку пензенского губернатора из-за утраты доверия
Политика
СК предъявил пензенскому губернатору обвинение во взяточничестве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter