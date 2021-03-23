Жену главы «Биотэка» Шпигеля арестовали по делу пензенского губернатора
Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца жену главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщается в Telegram-канале столичных судов.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгении Шпигель избрана на срок до 20 мая 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда.
Кроме того, на этот же срок заключены под стражу проходящие по делу заместитель директора представительства правительства Пензенской области Федор Федотов, водитель представительства Геннадий Марков, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.
22 марта Шпигеля увезли на скорой из зала суда. В связи с госпитализацией главы «Биотэка» срок его задержания был продлен до вечера 23 марта. Шпигель рассказывал «Московскому комсомольцу», что его задержали в аэропорту, когда он вернулся из Израиля, где находился на лечении. По его словам, у него тромбоэмболия и ряд других тяжелых заболеваний.