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Дело Пензенского губернатора ,  
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Задержанного губернатора Пензенской области доставили в Москву

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки в размере более 31 млн руб., доставили из Пензы в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке», — сказал собеседник агентства.

По его словам, утром с Белозерцевым и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в главном следственном управлении СК России. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу, отметил источник.

О том, что Белозерцева под конвоем доставили в Москву, также сообщает агентство PenzaNews со ссылкой на информированный источник.

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