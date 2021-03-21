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Следствие сочло взятками Mercedes и часы Breguet пензенского губернатора

Следствие полагает, что главы фармкомпаний дарили часы и автомобиль губернатору за оказываемую помощь. По данным источников, стоимость часов Breguet составила 5,7 млн руб.
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Следственный комитет РФ)

По данным следствия, за оказываемую помощь компании «Фармация» председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V 250d, сообщил источник РБК в СК России.

Также 24 августа Шпигель совместно с генеральным директором ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передал в качестве взятки губернатору Белозерцеву 20 млн руб., сообщил собеседник РБК. Кроме того, по его данным, 16 сентября 2020-го по случаю избрания на новый срок губернатором Пензенской области Шпигель приобрел для Белозерцева наручные часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб.

О том, что автомобиль и часы, полученные Белозерцевым в подарок, следствие расценило как взятку, также сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

Губернатор Пензенской области задержан вместе с основателем «Биотэка»
Политика
Иван Белозерцев

О задержании Белозерцева и Шпигеля стало известно утром 21 марта. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова деньги и ценности на сумму свыше 31 млн руб. Предположительно, губернатор получил их за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств. Следственные мероприятия проводились и в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых, говорил источник РБК. Они, согласно данным СПАРК, являются совладельцами нескольких коммерческих компаний.

Белозерцева выбрали губернатором Пензенской области в 2015 году, тогда он набрал 86,04% голосов. В сентябре прошлого года он его переизбрали на второй срок.

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Группа компаний «Биотэк» была основана Борисом Шпигелем в 1991 году. Он оставался ее президентом до 2003 года, когда был избран в Совет Федерации и передал акции «Биотэка» своей жене Евгении Шпигель. По данным СПАРК, сейчас она основной бенефициар ООО «Биотэк» — ей принадлежит напрямую 77% в уставном капитале компании, еще 23% — через МФПДК «Биотэк». Сам Шпигель — председатель совета директоров компании. Как следует из сообщений «Биотэка», в 2020 году компания заняла третье место среди фармдистрибуторов в бюджетном сегменте.

Авторы
Дмитрий Серков, Анастасия Батманова
Пенза губернатор взятка
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