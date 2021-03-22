Кремль не исключил отставку пензенского губернатора из-за утраты доверия

Иван Белозерцев (Фото: РИА Новости)

Владимир Путин пока не подписывал указ об отставке задержанного по подозрению в коррупции пензенского губернатора Ивана Белозерцева, но не исключено, что скоро такой указ появится с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути обвинений — в настоящий момент это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», — заявил Песков.

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