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Дело Пензенского губернатора ,  
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При обыске у пензенского губернатора обнаружили более ₽300 млн наличными

Губернатора подозревают в получении взятки в размере свыше 31 млн руб., утром 21 марта его задержали
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Следственный комитет РФ)

Следователи обнаружили более 300 млн руб. наличными в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РБК источник в Следственном комитете.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следователи обнаружили в ходе обыска около 500 млн руб. наличными.

Белозерцева задержали утром 21 марта, его подозревают в получении взятки в размере 31 млн руб. от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

По данным следствия, за оказываемую помощь Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб., сообщил собеседник РБК в СКР. Кроме того, Шпигель совместно с Колосковым передал в качестве взятки Белозерцеву 20 млн руб., добавил он.

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Следствие полагает, что губернатор получал взятки за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

Белозерцев руководил Пензенской областью с 21 сентября 2015 года. В сентябре прошлого года его переизбрали на второй срок. Согласно декларации о доходах Белозерцева за 2019 год, тогда он заработал более 5,2 млн руб. Кроме того, у него в собственности три земельных участка, жилой дом, 1/4 доли в квартире и гараж. Доход его супруги за 2019 год составил более 211 тыс. руб. Ей принадлежат четверть доли в квартире и автомобиль Toyota.

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Авторы
Дмитрий Серков, Анастасия Батманова
Иван Белозерцев обыски наличные
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