При обыске у пензенского губернатора обнаружили более ₽300 млн наличными

Губернатора подозревают в получении взятки в размере свыше 31 млн руб., утром 21 марта его задержали

Иван Белозерцев (Фото: Следственный комитет РФ)

Следователи обнаружили более 300 млн руб. наличными в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РБК источник в Следственном комитете.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следователи обнаружили в ходе обыска около 500 млн руб. наличными.

Белозерцева задержали утром 21 марта, его подозревают в получении взятки в размере 31 млн руб. от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

По данным следствия, за оказываемую помощь Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб., сообщил собеседник РБК в СКР. Кроме того, Шпигель совместно с Колосковым передал в качестве взятки Белозерцеву 20 млн руб., добавил он.