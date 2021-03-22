Основным кандидатом на смену арестованному губернатору стал сенатор

Наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является сенатор Олег Мельниченко, рассказали источники РБК. В Совете Федерации он представляет заксобрание региона

Олег Мельниченко (Фото: Global Look Press)

Глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко стал наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента.

Кандидатура Мельниченко является основной, но окончательного решения пока нет, подчеркнул один из них. Два собеседника РБК в Совфеде подтвердили, что кандидатура Мельниченко рассматривается на пост врио губернатора Пензенской области.

Мельниченко может сменить действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого задержали 21 марта. В понедельник СК предъявил главе региона обвинения во взяточничестве. Согласно версии следствия, Белозерцев через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Глава региона арестован на два месяца, свою вину он не признает.

Помимо Белозерцева были задержаны глава фармхолдинга «Биотэк» Борис Шпигель, его жена и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. По данным следствия, за услуги Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске нашли более 300 млн руб. наличными. Следователи попросили Басманный суд арестовать фигурантов дела на два месяца.