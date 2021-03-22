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Дело пензенского губернатора ,  
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Основным кандидатом на смену арестованному губернатору стал сенатор

Наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является сенатор Олег Мельниченко, рассказали источники РБК. В Совете Федерации он представляет заксобрание региона
Олег Мельниченко
Олег Мельниченко (Фото: Global Look Press)

Глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко стал наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента.

Кандидатура Мельниченко является основной, но окончательного решения пока нет, подчеркнул один из них. Два собеседника РБК в Совфеде подтвердили, что кандидатура Мельниченко рассматривается на пост врио губернатора Пензенской области.

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Иван Белозерцев

Мельниченко может сменить действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого задержали 21 марта. В понедельник СК предъявил главе региона обвинения во взяточничестве. Согласно версии следствия, Белозерцев через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Глава региона арестован на два месяца, свою вину он не признает.

Помимо Белозерцева были задержаны глава фармхолдинга «Биотэк» Борис Шпигель, его жена и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. По данным следствия, за услуги Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске нашли более 300 млн руб. наличными. Следователи попросили Басманный суд арестовать фигурантов дела на два месяца.

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Белозерцев пока остается губернатором, поскольку не было указа о его отставке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник не исключил, что скоро такой указ появится с формулировкой «в связи с утратой доверия». «Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути обвинений — в настоящий момент это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», — заявил Песков.

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Сенатор Олег Мельниченко представляет в Совфеде заксобрание Пензенской области. Ему 47 лет. Мельниченко в разные годы был министром образования, вице-губернатором и заместителем председателя правительства Пензенской области. С 2013 по 2017 год работал замполпреда президента в Приволжском федеральном округе. С сентября 2017 года — член Совета Федерации. Является выпускником «школы губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

Близкий к администрации президента собеседник РБК называет Мельниченко жестким и амбициозным человеком. Сенатор давно находится в кадровом резерве, сказал еще один близкий к администрации президента источник.

«Нет, у меня такой информации нет, и вообще я слухи не комментирую», — ответил Мельниченко на вопрос РБК о том, известно ли ему о возможности назначения на пост врио главы Пензенской области. Он уточнил, что находится на своем рабочем месте председателя комитета Совфеда по федеративному устройству и что завтра у него начинается пленарная сессия конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Авторы
Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Иван Белозерцев Дмитрий Песков Пензенская область Олег Мельниченко СовФед
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