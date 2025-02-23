Украина задумала обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Власти Украины разрабатывают предложение по обмену с Россией пленных по формуле «всех на всех», заявил «Укринформу» глава секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
«Если будут достигнуты договоренности, чтобы прошел обмен всех, кого мы содержим, мы отдадим их российской стороне. Соответственно, российская сторона отдает всех, кого удерживает она», — пояснил Охрименко.
Он пояснил, что работу в этом направлении ведут украинский Координационный штаб, офис президента и МИД.
«Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили о содержании под стражей 16 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК) в середине февраля.
В ноябре российский МИД сообщил о готовности к проведению крупнейшего обмена пленными с Украиной — 630 солдат на паритетных условиях.
Москва и Киев регулярно сообщают о проведении обменов как военнопленными, так и телами погибших военных.
В последний раз стороны обменивались пленными около трех недель назад, 5 февраля. Тогда в Россию вернулись 150 военнослужащих, столько же получила Украина. До этого обмен состоялся 15 января — по 25 пленных, а 24 января стороны обменялись телами пленных — Украина вернула тела 757 погибших военных. Россия вернула тела 49 погибших военных.
Одним из крупнейших обменов стал на данный момент состоявшийся 30 декабря. Тогда стороны обменялись по формуле «150 на 150».
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