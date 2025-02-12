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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на слова Зеленского о готовности к обмену территориями

Песков: обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва не будет обсуждать обмен российских земель, размен территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил Песков. О готовности обменять занятую ВСУ территорию в Курской области на утраченные Киевом земли заявил Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен, Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможный обмен своих земель. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что украинские силы будут изгнаны с российской территории.

Зеленский заявил о готовности обменяться территориями с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров Киев предложит Москве обменять занятые ВСУ территории в Курской области на утраченные Украиной земли.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, однако, не уточнив, какие территории Киев хочет потребовать взамен. По словам президента, приоритета, что именно требовать обратно, у Киева нет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что такие высказывания нужны, чтобы скрыть «истинные масштабы катастрофы для ВСУ» в Курской области.

6 августа 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. К 12 августа под контроль украинских сил перешли 28 населенных пунктов, сообщал на тот момент врио губернатора региона Алексей Смирнов. В январе Минобороны раскрыло, что ВСУ заняли 1268 кв. км территории региона (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине января, по данным российского ведомства, вернуть удалось 801 кв. км (63,2%).

Всего Минобороны отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области. В последние дни ведомство докладывало об отражении попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Президент Владимир Путин обещал скорую «зачистку» региона от ВСУ.

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Дмитрий Песков Владимир Зеленский территории урегулирование конфликта Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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