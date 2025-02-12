Песков ответил на слова Зеленского о готовности к обмену территориями

Москва не будет обсуждать обмен российских земель, размен территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил Песков. О готовности обменять занятую ВСУ территорию в Курской области на утраченные Киевом земли заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен, Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможный обмен своих земель. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что украинские силы будут изгнаны с российской территории.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров Киев предложит Москве обменять занятые ВСУ территории в Курской области на утраченные Украиной земли.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, однако, не уточнив, какие территории Киев хочет потребовать взамен. По словам президента, приоритета, что именно требовать обратно, у Киева нет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что такие высказывания нужны, чтобы скрыть «истинные масштабы катастрофы для ВСУ» в Курской области.