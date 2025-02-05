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Военная операция на Украине ,  
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Россия вернула 150 военных из плена на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и Украина провели обмен пленными. Стороны вернули домой по 150 военных
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В Россию вернулись 150 военных из украинского плена. Об этом сообщило Минобороны России.

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также им дадут возможность позвонить родственникам и близким. После этого военных отвезут в Россию для «прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».

Взамен были переданы 150 пленных ВСУ. Посредником в обмене выступили ОАЭ.

Ранее об обмене сообщили на Украине.

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Последний раз стороны проводили обмен в середине января — тогда обменяли по 25 пленных.

В январе Россия и Украина обменялись телами пленных — Украина вернула тела 757 погибших военных. Россия вернула тела 49 погибших военных.

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