Россия вернула 150 военных из плена на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными. Стороны вернули домой по 150 военных

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В Россию вернулись 150 военных из украинского плена. Об этом сообщило Минобороны России.

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также им дадут возможность позвонить родственникам и близким. После этого военных отвезут в Россию для «прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».

Взамен были переданы 150 пленных ВСУ. Посредником в обмене выступили ОАЭ.

Ранее об обмене сообщили на Украине.

Последний раз стороны проводили обмен в середине января — тогда обменяли по 25 пленных.

В январе Россия и Украина обменялись телами пленных — Украина вернула тела 757 погибших военных. Россия вернула тела 49 погибших военных.