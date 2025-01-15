Россия и Украина обменяли пленных по формуле 25 на 25
Россия и Украина провели обмен пленными, каждая из сторон получила 25 человек, сообщило Минобороны.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.
В дальнейшем освобожденных в ходе обмена военных доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
В министерстве заявили, что обмен состоялся при посредничестве со стороны ОАЭ.
Это первый обмен в 2025 году.
В офисе президента Украины позднее подтвердили факт обмена. Глава офиса Андрей Ермак сообщил, что среди вернувшихся есть военные (участники боевых действий в Мариуполе и других частях Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях), в том числе с тяжелыми ранениями, и гражданские.
В конце декабря, перед Новым годом, между Россией и Украиной состоялся один из крупнейших обменов пленными: 150 россиян на 189 украинцев. Он также прошел при посредничестве ОАЭ, российских военных тоже доставили в Белоруссию.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 января сообщил, что за 2024 год из плена на Украину вернулись 1358 человек, за время конфликта — 3956.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 7 января, что между Россией и Украиной «есть предварительная договоренность», по которой обмены пленными могут стать систематическими в этом году. Он называл приоритетом возвращение тяжелобольных и тяжелораненых лиц.
Перед Новым годом и Рождеством стороны провели обмен подарками для пленных и письмами от их близких.
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