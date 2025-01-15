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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина обменяли пленных по формуле 25 на 25

Сюжет
Военная операция на Украине
Это первый обмен в 2025 году. На Украине неделю назад заявили, что есть предварительная договоренность о том, чтобы обмены проходили систематически
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Россия и Украина провели обмен пленными, каждая из сторон получила 25 человек, сообщило Минобороны.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.

В дальнейшем освобожденных в ходе обмена военных доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В министерстве заявили, что обмен состоялся при посредничестве со стороны ОАЭ.

Это первый обмен в 2025 году.

В офисе президента Украины позднее подтвердили факт обмена. Глава офиса Андрей Ермак сообщил, что среди вернувшихся есть военные (участники боевых действий в Мариуполе и других частях Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях), в том числе с тяжелыми ранениями, и гражданские. 

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В конце декабря, перед Новым годом, между Россией и Украиной состоялся один из крупнейших обменов пленными: 150 россиян на 189 украинцев. Он также прошел при посредничестве ОАЭ, российских военных тоже доставили в Белоруссию.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января сообщил, что за 2024 год из плена на Украину вернулись 1358 человек, за время конфликта — 3956.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 7 января, что между Россией и Украиной «есть предварительная договоренность», по которой обмены пленными могут стать систематическими в этом году. Он называл приоритетом возвращение тяжелобольных и тяжелораненых лиц.

Перед Новым годом и Рождеством стороны провели обмен подарками для пленных и письмами от их близких.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
обмен пленными Военная операция на Украине Минобороны
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