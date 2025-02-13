МКК раскрыл информацию о числе пленных в России и на Украине

Москва и Киев уведомили МККК о находящихся у них 16 тыс. военных и гражданских

Красный Крест получил 16 тыс. уведомлений о находящихся под стражей военнопленных и гражданских, но там не могут назвать число лиц, которые в настоящее время находятся у обеих сторон. Последний обмен пленными проведен в феврале

Волонтёры Курского регионального отделения Российского Красного Креста (Фото: Российский Красный Крест)

Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили Международный Комитет Красного Креста (МККК) о содержании под стражей 16 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, рассказал «РИА Новости» глава бюро по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

Как пояснил Вуяшанин, после начала военных действий на Украине МККК создал специальное бюро «для предотвращения исчезновений, поиска пропавших без вести и скорейшего информирования их семей».

«Мы получили около 16 тыс. уведомлений из России и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, которые попали в их руки. Эта информация позволяет нам информировать семьи», — сказал он.

При этом глава бюро отметил, что Красный Крест не может назвать число лиц, которые в настоящее время находятся у обеих сторон.

Последний раз Москва и Киев провели обмен военнопленными 5 февраля. В Россию вернулись 150 военных, столько же пленных ВСУ были переданы Украине взамен. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после обмена выразила надежду, что в этом году они будут проходить чаще. «Со своей стороны продолжаем работать и надеемся, что в этом году обмены будут проходить чаще. Постоянно были на связи с семьями бойцов и знаем, как они ждали, надеялись и верили. Восхищаемся их мужеством», — написала она в телеграм-канале. До этого украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году обмены пленными между Россией и Украиной, согласно предварительной договоренности, должны стать систематическими, «с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых».

В ноябре официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвиняла Киев в саботаже процесса обмена военнопленными. Российская сторона предложила передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал лишь 279, утверждала она. Отказ Украины от остальных Захарова связала с тем, что военные добровольно сдались в плен.

В декабре Москалькова встречалась со своим украинским коллегой. По ее словам, они «пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей».