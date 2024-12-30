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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Россия и Украина провели обмен военнопленными, каждая из сторон получила по 150 бойцов, сообщило российское Минобороны.

Российские военные пока находятся на территории Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

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