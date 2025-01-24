Москве вернули тела 49 погибших российских военных

Россия вернула 49 тел погибших военных и передала Киеву 757, сообщил Саралиев. О получении такого количества тел ранее заявила украинская сторона. Это первый подобный обмен за январь

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Россия и Украина обменялись телами погибших, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Российской стороне, по его словам, вернули 49 тел погибших военных.

Украина получила 757 тел, сообщил ранее координационный штаб страны по вопросам военнопленных. Киев поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста.

С донецкого направления Киеву передали тела 451 погибшего, с запорожского — тела 137 военных. Еще 51 тело было доставлено с угледарского направления, 71 — с бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с луганского направления. Этот обмен стал первым за январь.

Россия и Украина периодически обмениваются военнопленными и телами погибших в ходе конфликта. Последний обмен телами был осуществлен 20 декабря: тогда Москве вернули тела 42 погибших российских военных. Украинская сторона получила тела 503 своих военнослужащих.

В ноябре стороны дважды отчитывались о проведении обменов телами: 8 ноября по формуле «563 на 37» и 29 ноября по формуле «502 на 48». Оба раза большее число тел погибших вернули Украине.

Президент России Владимир Путин летом говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. Тогда же он сообщил, что на Украине в плену находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.