Почему республиканцы и демократы не могут прийти к компромиссу о помощи Киеву

Насколько конгресс США приблизился к выделению помощи Украине и Израилю Республиканцы предлагают выделить меньше средств Киеву и оформить их как беспроцентный заем

Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы, так и не проголосовав по биллю о помощи Украине. Против не только республиканцы, но и часть демократов. Каковы шансы Киева дождаться американской помощи — разбирался РБК

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19 февраля телеканал CNN сообщил, что Пентагон с начала 2024 финансового года (в США он начинается в октябре) был вынужден потратить уже больше $430 млн собственных средств на финансирование различных программ поддержки Украины. В условиях, когда конгресс США месяцами не может согласовать новый пакет помощи, военному руководству придется залезть в бюджет критически важных проектов или остаться без средств для операций во всей Европе и Африке уже в мае, прогнозирует CNN.

Как демократы и республиканцы пытаются найти компромисс — в материале РБК.

Почему конгресс США не смог согласовать помощь Украине

15 февраля члены нижней палаты конгресса США отправились на каникулы, которые продлятся до 28 февраля, так и не проголосовав по уже одобренному сенатом законопроекту о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной безопасности. Билль, предусматривающий выделение $95,34 млрд в том числе на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят верхней палатой 13 февраля после продолжительных межпартийных переговоров.

Из первоначальной версии документа, в которой фигурировала сумма в $118,28 млрд, было исключено выделение средств на обеспечению безопасности южной границы США, где фиксируется рекордный наплыв нелегальных мигрантов. Республиканцы месяцами требовали от администрации Джо Байдена и Демократической партии США ужесточить миграционную политику, но когда это было сделано, заблокировали законопроект.

Консерваторы назвали предложенные Байденом меры недостаточными и указали, что президент и так может закрыть границу с Мексикой. Байден обвинил республиканцев в том, что они поставили безопасность границы под удар исключительно по политическим мотивам, — в расчете на то, что их наиболее вероятный кандидат на президентских выборах Дональд Трамп сможет построить на миграционном кризисе свою предвыборную кампанию.

В итоге лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру пришлось реализовать «план Б» и выдвинуть на голосование облегченный вариант билля, из которого были исключены положения, связанные с миграционной политикой. Документ получил 70 голосов «за» (его поддержал и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл); против проголосовали 29 сенаторов.

Следующим шагом должно стать рассмотрение билля в палате представителей. Однако спикер палаты Майк Джонсон еще до голосования в сенате пообещал заблокировать и облегченный законопроект, который игнорирует «самый насущный вопрос, стоящий перед страной», то есть ситуацию на мексиканской границе. Спикер нижней палаты отказывается даже допустить документ до голосования. Как отмечает The Associated Press, позиция Джонсона может отсрочить утверждение билля на недели и даже месяцы, если не полностью похоронить его.

Белый дом осудил решение палаты представителей уйти на каникулы до рассмотрения билля о помощи союзникам. «О чем они только думают? Боже мой, это так дико! И это только усиливает все опасения и вызывает, не скажу, что прямо панику, но серьезную обеспокоенность тем, насколько Соединенные Штаты надежный союзник. Это возмутительно», — заявил Байден.

Перерыв в работе палаты представителей также чреват приостановкой работы американских госучреждений, или шатдауном. С конца сентября конгресс США не может согласовать бюджет на 2024 финансовый год: уже трижды пришлось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ. Ассигнования в рамках последнего из них заканчиваются в начале марта, а значит, у членов палаты представителей будет критически мало времени для того, чтобы избежать шатдауна.

Какой компромисс предложили в палате представителей

16 февраля восемь членов нижней палаты конгресса США, как республиканцев, так и демократов, выдвинула свой вариант билля о помощи союзниками США и трансформации миграционной политики. Чтобы заручиться поддержкой консерваторов, конгрессмены включили в него меры по ужесточению миграционной политики. Документ обязывает пограничников в течение года задерживать и высылать большинство прибывающих мигрантов, а также возрождает трамповскую программу «Оставайся в Мексике», предполагающую, что мигранты будут дожидаться решений американского иммиграционного суда за пределами США.

Билль также предусматривает сокращение ассигнований союзникам до $66,32 млрд. Эти средства предлагается распределить следующим образом:

$47,69 млрд — на помощь Украине (вместо $60,06 млрд в версии сената);

$10,4 млрд — на помощь Израилю (вместо $14,1 млрд);

$4,91 млрд — на поддержку союзников США и сдерживание эскалации в Индо-Тихоокеанском регионе (вместо $4,83 млрд);

$2,44 млрд — на поддержку операций Центрального командования США, в том числе в Красном море;

$542 млн — для Индо-Тихоокеанского командования США (новое положение).

Из билля были исключены ассигнования на гуманитарную помощь украинским беженцам ($481 млн) и мирному населению Украины, сектора Газа и Западного берега реки Иордан ($9,15 млрд).

Это решение столкнулось с критикой даже в самой республиканской партии. «На мой взгляд, есть более разумные способы решить проблему гуманитарной помощи, особенно на Украине, чем простое обнуление всей суммы», — заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. Он также отметил, что нижняя палата конгресса должна согласовать билль о помощи Украине уже в марте, чтобы помочь ВСУ с запланированным на апрель контрнаступлением, и пообещал обсудить этот вопрос с Джонсоном на предстоящем выездном совещании республиканцев.

Еще одно предложение республиканцев связано с самим форматом предоставления военной помощи Украине: сенаторы Линдси Грэм и Маркуэйн Маллин предложили выдавать средства в виде беспроцентного займа без фиксированного графика выплат. За такой формат выступает и Дональд Трамп. «Если у них все получится, они вернут нам деньги. Если они не справятся, то не будут должны возвращать», — заявил экс-президент. Эту идею поддержал и Майкл Маккол.

Однако часть республиканцев выступает против оказания военной помощи Украине. Член палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц заявил, что дальнейшее финансирование может привести к эскалации конфликта, потенциально опасной для американцев. «И я думаю, что для моих избирателей это гораздо важнее, чем то, кто будет управлять Крымом», — сказал он.

Какое будущее ждет законопроект о помощи союзникам

Реакция Майка Джонсона на подготовленный конгрессменами билль о помощи союзникам пока неизвестна. Хотя он жестко раскритиковал одобренный сенатом документ, прежде он не раз подчеркивал, что конгресс «не бросит Украину». Давление на него лишь возрастет после отступления украинских войск из Авдеевки.

Спикер палаты представителей, видимо, оказался в той же ловушке, что и его предшественник Кевин Маккарти: перевес республиканцев в палате представителей минимальный, и из-за оппозиции членов правого консервативного крыла партии ему, вероятно, придется обратиться за помощью к демократам, чтобы все же провести законопроект о помощи союзникам. И, вероятно, Джонсон поплатится за это должностью спикера, предположили в Associated Press.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает такой сценарий маловероятным. В преддверии выборов конгресс и так показал себя как крайне неэффективный орган, а рейтинги одобрения конгрессменов достигли рекордно низких значений (13%, согласно опросу Gallup от 27 октября). «Устраивать сейчас новые выборы спикера — совсем странный ход», — пояснила эксперт в беседе с РБК.

Подготовленная в палате представителей редакция билля может не снискать необходимой поддержки демократов. Для многих из них неприемлемо отсутствие в документе мер по гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов, особенно палестинцам: настолько, что обновленный билль уже нарекли мертворожденным. Более того, наиболее прогрессивные конгрессмены-демократы выступают против военной помощи Израилю, особенно в связи с планируемым наступлением ЦАХАЛ на приграничный с Египтом Рафах, где сейчас укрывается более половины жителей сектора Газа.

По мнению Журавлевой, шансы на утверждение законопроекта в той его версии, что была предложена 16 февраля, минимальные — как в палате представителей, так и в сенате. Однако через некоторое время стороны, возможно, смогут прийти к компромиссу насчет оказания военной помощи союзникам. «Есть законопроект, который демократы провели через сенат, но который не устроил республиканцев. Есть законопроект, предложенный в палате представителей. Это законотворческий процесс: из нескольких отдельных законопроектов затем получается что-то единое», — пояснила она.

Но вопрос укрепления границы, скорее всего, останется нерешенным до президентских выборов. По мнению Журавлевой, конгрессмены пойдут по тому же пути, что и во время голосования в сенате: разведут вопросы охраны южной границы и помощи союзникам. Республиканцы будут затягивать решение первой проблемы, чтобы в случае победы их кандидата на президентских выборах выйти с уже готовым предложением первой за десятилетия иммиграционной реформы. «Конечно, никто не хочет дарить такой подарок Байдену, потому что если он сможет провести такой законопроект, то его только за это нужно будет переизбрать. Поэтому республиканцы здесь не настроены торопиться, в отличие от законопроекта о помощи союзникам», — резюмировала Журавлева.