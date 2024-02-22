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Война санкций ,  
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Джо Байден встретился с вдовой и дочерью Навального

Президент США Джо Байден встретился с вдовой и дочерью Алексея Навального
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Фото: Джо Байден / X
Фото: Джо Байден / X

Джо Байден встретился с вдовой Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей, сообщил президент США в X (бывший Twitter). Байден выразил им соболезнования и вновь пообещал 23 февраля объявить о санкциях из-за смерти оппозиционера.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.

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Политика
Юлия Навальная

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) уточнила, что в медицинском заключении, которое показали матери Навального Людмиле, говорится, что причины смерти — естественные.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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