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Военная операция на Украине ,  
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Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю на $95 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Сенат США (верхняя палата парламента), контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект, предусматривающий $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает Reuters.

Теперь проект рассмотрит палата представителей (нижняя палата). Ее контролируют республиканцы. Вероятность того, что проект будет принят палатой, мала, пишет агентство.

Как отмечает CNN, за законопроект проголосовали 70 сенаторов против 29, при этом 22 республиканца проголосовали «за». Он подразумевает выделение:

  • $60,1 млрд на помощь Украине;
  • $14,1 на поддержку Израилю;
  • $9,2 млрд на гуманитарную помощь гражданским лицам в зонах конфликтов;
  • $4,8 млрд на поддержку региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Палате представителей придется найти путь вперед, и они должны будут сделать это по-своему, но нам нужно было начать этот процесс, и мы это сделали», — заявил по итогам голосования сенатор-республиканец Джон Тьюн.

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