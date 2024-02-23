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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский исключил заключение новых минских соглашений

Зеленский: Украина не хочет новых минских соглашений
Сюжет
Военная операция на Украине
Новые подобные договоренности не приведут к окончанию конфликта, а только заморозят его, Украина этого не хочет, заявил Зеленский. Путин назвал отказ Киева от минских соглашений триггером для начала военных действий
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Украина не хочет заключения новых минских соглашений, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News Брету Байеру. Так он ответил на вопрос, готова ли Украина к сценарию, по которому утраченные территории останутся под контролем России, но при этом страна присоединится к Евросоюзу и НАТО.

«Во-первых, никто никогда не делал нам подобных предложений, <...> ничего официального», — сказал на это Зеленский. Ранее он не раз исключал обмен территории на вступление в Североатлантический альянс.

«Во-вторых... у нас был замороженный конфликт», — добавил Зеленский, имея в виду боевые действия в Донбассе в 2014-2015 годах. «У нас был этот документ, минские соглашения в нормандском формате — [Украина,] Германия, Франция, Россия. Документ об обмене [пленными] и прекращении огня», — сказал он и отметил, что сейчас многие страны призывают к заключению подобных соглашений для прекращения военных действий.

Зеленский считает, что это не приведет к окончанию вооруженного конфликта, а только заморозит его. «Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — сказал он, добавив, что вопрос «не только в территории, но и безопасности» Украины.

Путин назвал «непосредственный триггер» для начала спецоперации
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В феврале 2023 года украинский лидер говорил, что решил отказаться от исполнения минских соглашений в 2019 году, поскольку понял, что договоренности не приведут к урегулированию и не гарантируют Украине сохранение суверенитета.

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. «Минск-2» подписали после боев в Дебальцево, завершившихся успехом сил ополченцев и отступлением украинских сил. Соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись.

22 февраля 2022 года, за два дня до начала полномасштабных боев, президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре того же года Россия присоединила их, а также Запорожскую и Херсонскую области по итогам референдумов, законность которых не признают большинство государств. Москва требует от Киева признания «новых территориальных реалий».

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В конце декабря 2022 года бывший президент Франции Франсуа Олланд (занимал эту должность с 2012 по 2017 год) заявил, что минские соглашения дали Украине время укрепить вооруженные силы страны и «на время остановили наступление россиян». Об этом же говорила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня», — подчеркивала она.

Путин на это заявил, что слова политиков разочаровали его, все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. Отказ Киева от минских соглашений он назвал «непосредственным триггером» для начала полномасштабных боевых действий на Украине. По словам российского президента, Москва не начала их раньше, потому что рассчитывала на то, что договоренности будут исполнять все партнеры. Когда стало ясно, что Киев, Берлин и Париж не намерены этого делать, «люди Донбасса обратились с просьбой о помощи» к России, и российская сторона перешла «от мирных инструментов к инструментам военного характера», говорил Путин.

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Владимир Зеленский Минские соглашения Украина Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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