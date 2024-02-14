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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал «непосредственный триггер» для начала спецоперации

Путин: триггером для начала спецоперации стал отказ Киева от минских соглашений
Сюжет
Военная операция на Украине
Не угроза со стороны НАТО, а невыполнение Киевом минских соглашений и атаки на Донбасс стали «непосредственным триггером» для начала спецоперации, заявил Путин. Он подчеркнул, что Москва все это время пытается закончить войну
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Невыполнение Киевом минских соглашений и удары по Донбассу стали «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, беспокоит Россию из соображений безопасности, однако не угроза со стороны военного блока стала поводом для начала спецоперации. «Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что с тех пор, как ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о признании и Москва пошла на этот шаг, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках минских соглашений», продолжаются попытки России закончить этот конфликт. «Как я сказал, мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств — минских соглашений. Но, как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос», — отметил Путин.

Он напомнил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали «прямо и публично», что и не собирались выполнять минские договоренности, а просто выигрывали время, чтобы дополнительно накачать Украину оружием. «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — заключил Путин.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии.

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.

Кремль назвал минские соглашения «игрой в наперстки»
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Дмитрий Песков

О прекращении действия минских договоренностей Путин объявил 22 февраля 2022 года, спустя сутки после признания Россией ДНР и ЛНР и за два дня до начала спецоперации. «Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса — и не нами, и не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — сказал тогда глава государства.

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В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну и НАТО не стало бы оказывать Киеву поддержку. Позже с аналогичным заявлением выступил Олланд, отметив, что соглашения позволили укрепить ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого сравнил минские соглашения с «игрой в наперстки». «Нас обманывали, и это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — отмечал Песков. Путин говорил, что разочарован заявлениями западных лидеров.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Минские соглашения Военная операция на Украине НАТО
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