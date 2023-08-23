Зеленский исключил обмен территории на вступление в НАТО

Разговоры об уступках территории президент Украины назвал «нечестным диалогом» и «искусственной провокацией». Ранее такой вариант озвучили в офисе генсека НАТО. Москва требует от Киева признать присоединение к ней новых регионов

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры об уступках территории в обмен на вступление в НАТО — нечестные. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам украинского форума «Крымская платформа», его слова приводит «РБК-Украина».

Украинский лидер отметил, что его страна хочет стать членом альянса.

«Но менять НАТО на наши земли — это нечестный разговор, это нечестный диалог, это искусственная провокация», — подчеркнул Зеленский.

В августе глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что одним из решений конфликта может быть отказ Киева от части территорий в обмен на членство в блоке. Позднее Йенссен назвал свои слова ошибкой. В самом альянсе подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и что только Киев может решать, когда и на каких условиях будет достигнут мир.

В Киеве сочли заявление натовского чиновника недопустимым, отметив, что «формирование нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг сообщения об обсуждении возможности членства Украины в НАТО в обмен на уступки и призвал сосредоточиться на помощи Киеву в военных действиях и отвоевывании территорий, которые «принадлежат по праву» стране.

На прошлой неделе в Верховной раде предложили законодательно закрепить запрет на территориальные уступки при решении конфликтов, в том числе с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, счел слова Йенссена «любопытными». «Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал он в телеграм-канале.