В Кремле оценили переговоры фразой «на время никто внимания не обращает»
Переговорная работа в рамках урегулирования украинского конфликта проходит напряженно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Работа ведется напряженная, тема очень ответственная, архиважная и очень сложная, поэтому здесь, как правило, проводят такие консультации, на время никто внимания не обращает», — ответил он на вопрос о прошедших в Кремле переговорах президента России Владимира Путина с американскими представителями.
Во встрече 22 января участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который занимает пост старшего советника учрежденного Трампом «Совета мира».
С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры завершились глубокой ночью и, среди прочего, касались урегулирования конфликта на Украине.
Ушаков назвал прошедшие переговоры «исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». Как отметил помощник Путина, главная задача встречи заключалась в том, чтобы «получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий».
