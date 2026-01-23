 Перейти к основному контенту
Corriere della Sera перед Абу-Даби написала об «ампутации для Украины»

CdS: в Абу-Даби Украине предложат ампутацию в обмен на 800 млрд долларов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Итальянская газета отметила, что при переходе всего Донбасса под контроль России Украина потеряет не только территории, но и главный укрепрайон
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images)

Представленный США пакет мирного плана по Украине, предусматривающий переход всего Донбасса под контроль России, — «самая болезненная ампутация» для президента Украины Владимира Зеленского, написала итальянская Corriere della Sera.

«Он лишается не только земель, <...> но и наиболее укрепленного района, за пределами которого русские однажды могут углубиться в оставшуюся Украину как ножом в масло — вплоть до Киева», — отметила газета, анонсируя переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины
Политика

Кремль ранее подтвердил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ состоится 23 января, а также на следующий день, если это будет необходимо. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В нее также вошли представители руководства Минобороны. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, переговорщики получили «конкретные инструкции» от Путина.

Corriere della Sera отмечает, что взамен на отказ от Донбасса Украина может получить договор с США на восстановление страны на сумму $800 млрд. План предусматривает привлечение инвестиций в течение десяти лет через кредиты, гранты и вложения частных компаний, писал Telegraph.

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине был разделен на четыре пакета, каждый из которых предлагалось обсуждать отдельно. Президент России Владимир Путин говорил, что это было сделано по инициативе американской стороны.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика

The New York Times в декабре писала, что документы касаются ограничения численности ВСУ в мирное время, территорий, экономического сотрудничества и «более широких вопросов европейской безопасности». Портал Zn.ua со ссылкой на обновленный план из 20 пунктов писал, что участники сделки должны признать контроль России над Крымом, ЛНР и ДНР. Кроме того, в Донбассе должна быть создана «нейтральная демилитаризованная буферная зона» размером в 30%.

Зеленский ранее допустил, что на Украине может состояться референдум по выводу войск с территории Донбасса. При этом украинский президент отмечал, что вопрос о том, кто будет управлять демилитаризованной зоной, пока не решен.

Axios назвал ключевой вопрос на переговорах по Украине в Абу-Даби
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

В ходе выступления в Давосе 22 января Зеленский говорил, что территориальный вопрос остается единственным нерешенным пунктом в мирном плане.

В ходе предстоящей встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет обсуждаться вопрос Донбасса «в той модальности, как это видят три стороны», говорил украинский лидер. Axios со ссылкой на источники писал, что вопрос контроля над территориями станет ключевым на переговорах.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России, и Москва вернет его военным или любым другим путем.

