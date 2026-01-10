Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины
США и Украина могут заключить договор о восстановлении страны на $800 млрд, сообщает The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.
По данным издания, соглашение планируется подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе (19-23 января), где встретятся президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп.
Первоначально Зеленский планировал обсудить соглашение в Белом доме, включая вопросы безопасности, однако европейские партнеры предложили провести встречу на форуме, отмечает газета. Цель соглашения — финализация экономической части плана восстановления страны после нескольких лет конфликта.
Согласно источникам издания, план предусматривает привлечение около $800 млрд в течение десяти лет через кредиты, гранты и инвестиции частных компаний. Киев рассчитывает, что участие США в восстановлении экономики повысит вероятность предоставления Вашингтоном гарантий безопасности, говорится в публикации.
По словам спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, к программе подключится крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock. Детали соглашения пока не раскрываются.
Как сообщает Bloomberg, украинский лидер заявил, что обсуждает с США в рамках пакета мер по восстановлению страны возможное соглашение о свободной торговле. По словам Зеленского, инициатива, в частности, предполагает нулевые пошлины в торговле с Вашингтоном.
Ускорение заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и США ранее обсуждалось Зеленским и Трампом в конце декабря во Флориде в рамках мирного плана. Зеленский также предлагал рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности сроком до 50 лет. По его словам, Трамп пообещал обдумать это предложение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах