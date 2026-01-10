 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины

Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
США могут привлечь $800 млрд на восстановление Украины после окончания конфликта, пишет Telegraph. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях частных компаний. Договор стороны могут заключить через две недели на ВЭФ в Давосе

США и Украина могут заключить договор о восстановлении страны на $800 млрд, сообщает The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.

По данным издания, соглашение планируется подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе (19-23 января), где встретятся президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп.

Первоначально Зеленский планировал обсудить соглашение в Белом доме, включая вопросы безопасности, однако европейские партнеры предложили провести встречу на форуме, отмечает газета. Цель соглашения — финализация экономической части плана восстановления страны после нескольких лет конфликта.

Согласно источникам издания, план предусматривает привлечение около $800 млрд в течение десяти лет через кредиты, гранты и инвестиции частных компаний. Киев рассчитывает, что участие США в восстановлении экономики повысит вероятность предоставления Вашингтоном гарантий безопасности, говорится в публикации.

По словам спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, к программе подключится крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock. Детали соглашения пока не раскрываются.

Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации
Политика
Владимир Зеленский

Как сообщает Bloomberg, украинский лидер заявил, что обсуждает с США в рамках пакета мер по восстановлению страны возможное соглашение о свободной торговле. По словам Зеленского, инициатива, в частности, предполагает нулевые пошлины в торговле с Вашингтоном.

Ускорение заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и США ранее обсуждалось Зеленским и Трампом в конце декабря во Флориде в рамках мирного плана. Зеленский также предлагал рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности сроком до 50 лет. По его словам, Трамп пообещал обдумать это предложение.

