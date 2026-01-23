Axios назвал ключевой вопрос на переговорах по Украине в Абу-Даби
На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби вопрос контроля над территориями на востоке Украины станет ключевым, сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным собеседников ТСН.ua в Офисе президента Украины, переговоры начнутся вечером 23 января. Они будут продолжаться в течение двух дней — 23 и 24 января.
Ранее из Москвы в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах вылетели спецпосленник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По словам украинского чиновника, к ним присоединится также министр армии США Дэн Дрисколл.
Трехстороннюю встречу подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. В российскую переговорную группу войдут представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым, сказал Ушаков.
Параллельно в Абу-Даби встретятся спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и Уиткофф как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.
Как пишет Axios, Украина отправила на встречу своего главного переговорщика, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, главу украинской администрации Кирилла Буданова, советника по дипломатии Сергея Кислицу и начальника Генерального штаба Украины Андрея Гнатова.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине