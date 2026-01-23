Песков: переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости в субботу

Песков рассказал об инструкциях Путина для переговорщиков в ОАЭ

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Члены рабочей группы по безопасности, вылетевшие на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты, ночью получили инструкции от президента Владимира Путина и на месте будут определяться с точным временем начала встречи.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, российская делегация будет целиком состоять из представителей Минобороны. «Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Значит, это рабочая группа по вопросам безопасности. Это будут первые переговоры», — сказал Песков.

Он добавил, что ночью они получили инструкции от главы государства

«Они только утром туда вылетели, поэтому сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что трехсторонняя группа соберется в пятницу и при необходимости в субботу. Он не уточнил, когда планируется начать переговоры.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российская переговорная группа сформирована и в ближайшее время вылетит в ОАЭ. Делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Вечером 22 января в Кремле прошли переговоры американской делегации в составе спецпосланника Стива Уиткоффа, зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума с Путиным. От России в них участвовали также Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились более трех с половиной часов.