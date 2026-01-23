 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков рассказал об инструкциях Путина для переговорщиков в ОАЭ

Песков: переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости в субботу
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Члены рабочей группы по безопасности, вылетевшие на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты, ночью получили инструкции от президента Владимира Путина и на месте будут определяться с точным временем начала встречи.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, российская делегация будет целиком состоять из представителей Минобороны. «Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Значит, это рабочая группа по вопросам безопасности. Это будут первые переговоры», — сказал Песков.

Он добавил, что ночью они получили инструкции от главы государства

«Они только утром туда вылетели, поэтому сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения», — пояснил пресс-секретарь президента.

В Кремле оценили переговоры фразой «на время никто внимания не обращает»
Политика
Юрий Ушаков,&nbsp;Стивен Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум

Песков подчеркнул, что трехсторонняя группа соберется в пятницу и при необходимости в субботу. Он не уточнил, когда планируется начать переговоры.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российская переговорная группа сформирована и в ближайшее время вылетит в ОАЭ. Делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Вечером 22 января в Кремле прошли переговоры американской делегации в составе спецпосланника Стива Уиткоффа, зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума с Путиным. От России в них участвовали также Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились более трех с половиной часов.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
