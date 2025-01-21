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Политика ,  
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FA назвал наиболее вероятный исход конфликта на Украине

Администрации Трампа придется заключить сделку, по которой стороны сохранят за собой большую часть подконтрольных территорий, пишет FA. Также она должна включать отмену антироссийских санкций и гарантии безопасности для Киева
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Администрация нового президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине должна будет заключить соглашение, согласно которому противоборствующие стороны сохранят за собой большую часть подконтрольных территорий. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs (FA) пишет Гидеон Роуз, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

Автор называет такую сделку доступной и «наименее плохой альтернативой». По его мнению, такой вариант мог бы в значительной степени отвечать интересам обеих сторон.

Украина вместе с той территорией, которую она сохранит по итогам конфликта, могла бы продолжить курс на сближение с Западом в будущем, считает Роуз. Для прочного мира, по его мнению, Киеву необходимы гарантии безопасности и помощи от союзников.

Хотя подобный сценарий создал бы угрозу для Европы, полагает автор, он позволил бы НАТО перевооружиться и гарантировать эффективность сдерживания. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет агрессивных намерений в отношении европейских стран.

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Соглашение об урегулировании также должно подразумевать отмену санкций, считает Роуз. Такие условия, с его точки зрения, послужили бы интересам как США, так и Европы и Украины. Сделка, которая позволит России добиться снятия санкций и сохранить контроль над территориями в обмен на свободу действий для Украины, по его мнению, будет для Москвы приемлемой.

У Соединенных Штатов есть три основных интереса в конфликте на европейской арене: спасение Украины, защита Европы и сдерживание России, отмечает Роуз. Сценарий урегулирования, который видится автору наиболее правдоподобным, может принести Вашингтону прочные, но ограниченные результаты по всем трем направлениям, если Киев по итогам конфликта получит адекватные гарантии безопасности и финансовую поддержку, пишет он.

Администрация Трампа, по мнению Роуза, должна сохранять осторожность, поскольку у других игроков есть свои планы. Он не исключил, что Белому дому придется продолжать поддержку Киева дольше, чем планировалось, из-за несогласия Москвы с некоторыми условиями.

Понимание, каким военным и экономическим потенциалом обладают противоборствующие стороны, насколько легко этот потенциал может быть преобразован в полезную силу, насколько вероятно, что эта сила будет развернута на поле боя и чего она может и не может там достичь, может помочь в урегулировании конфликта, полагает автор.

Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине. В январе он выразил надежду, что ему удастся сделать это в течение полугода. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, в команде республиканца не считают нужным принимать Украину в НАТО, но рассматривают возможность предоставить ей гарантии безопасности. Киев добивается гарантий и частичного вступления в НАТО. Москва настаивает на отказе Украины от членства в блоке.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил о желании завершить конфликт в этом году. Путин заявлял о стремлении положить конец боевым действиям, но возможность сделать это в 2025-м в разговоре с журналистами оценивал фразой «вашими бы устами да мед пить». «Задачей номер один» на 2025 год он называл достижение всех целей России на Украине.

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