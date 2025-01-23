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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на данные о недовольстве Путина экономикой России

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Военная операция на Украине
Путин недоволен экономическими трудностями, связанными с рекордной ключевой ставкой, утверждает Reuters. Песков сообщил, что проблемные факторы сейчас есть во всех странах мира, но в России высокий запас прочности экономики
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Кремль не может прокомментировать материал Reuters, согласно которому президент Владимир Путин считает достигнутыми основные цели России в конфликте с Украиной. Об этом сообщил журналистам его представитель Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не могу прокомментировать, не знаю, что это за источники», — ответил он.
Прошлым летом Путин предлагал Украине перейти к прекращению огня и возобновлению переговоров при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официального признание Киевом российского суверенитета над этими регионами и Крымом, снятия международных санкций, демилитаризации и «денацификации» Украины, а также ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса.
Киев назвал эти условия ультимативными и отказался. Власти Украины настаивают на частичном вступлении в НАТО, получении гарантий безопасности и отсутствии официального признания утраты территорий.

«[Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал в январе президент США Дональд Трамп. Он потребовал от России согласиться на сделку по Украине и пригрозил высокими тарифами и санкциями против российского экспорта.

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«Мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме», — сообщал Дмитрий Песков.

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