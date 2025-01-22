Путин назвал успешным 2024 год для российской экономики

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Прошедший год стал достаточно успешным для российской экономики, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«В целом, и мы с вами уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям государства, делового сообщества находятся в положительной зоне», — сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, дополнительные нефтегазовые доходы российской казны в прошлом году составили 1,3 трлн руб., а не связанные с продажей нефти и газа поступления прибавили 26%, составив 25,6 трлн руб. «Это почти на 800 млрд руб. больше, чем правительство предполагало осенью», — отметил президент.

В конце прошлого года на прямой линии Путин отмечал, что рост российской экономики за весь 2024 год составит 3,9–4%. «В прошлом году рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже», — сказал он.