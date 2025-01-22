Путин назвал успешным 2024 год для российской экономики
Прошедший год стал достаточно успешным для российской экономики, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
«В целом, и мы с вами уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям государства, делового сообщества находятся в положительной зоне», — сказал глава государства.
Кроме того, по его словам, дополнительные нефтегазовые доходы российской казны в прошлом году составили 1,3 трлн руб., а не связанные с продажей нефти и газа поступления прибавили 26%, составив 25,6 трлн руб. «Это почти на 800 млрд руб. больше, чем правительство предполагало осенью», — отметил президент.
В конце прошлого года на прямой линии Путин отмечал, что рост российской экономики за весь 2024 год составит 3,9–4%. «В прошлом году рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже», — сказал он.
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