Кремль ответил на совет Трампа заключить сделку по Украине
Россия пока не получала от представителей команды президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
«Мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме. То, что высказывание Трамп сделал перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что заключить сделку и урегулировать конфликт было бы в интересах президента Владимира Путина.
Инаугурация Трампа прошла 20 января. После вступления в должность президент США заявил, что планирует встретиться с Путиным как можно скорее. Он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет заключить сделку».
«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал Трамп.
20 января, в день инаугурации Трампа, Путин поздравил его со вступлением в должность, а также отметил, что в Москве видят заявления нового американского лидера по поводу необходимости восстановить прямые контакты и не допустить Третьей мировой войны, а также приветствуют такой подход.
Россия открыта для диалога с США по украинскому конфликту. В то же время Путин отметил, что целью должно быть не краткое перемирие, а «долгосрочный мир» для всех жителей региона. «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — отметил глава государства.
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