Кремль ответил на совет Трампа заключить сделку по Украине

Москва пока не получала от новой администрации США предложений по урегулированию конфликта на Украине, сказал помощник президента. Россия готова к диалогу с США на эту тему, говорил накануне Владимир Путин

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Россия пока не получала от представителей команды президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме. То, что высказывание Трамп сделал перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что заключить сделку и урегулировать конфликт было бы в интересах президента Владимира Путина.

Инаугурация Трампа прошла 20 января. После вступления в должность президент США заявил, что планирует встретиться с Путиным как можно скорее. Он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет заключить сделку».

«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал Трамп.

20 января, в день инаугурации Трампа, Путин поздравил его со вступлением в должность, а также отметил, что в Москве видят заявления нового американского лидера по поводу необходимости восстановить прямые контакты и не допустить Третьей мировой войны, а также приветствуют такой подход.

Россия открыта для диалога с США по украинскому конфликту. В то же время Путин отметил, что целью должно быть не краткое перемирие, а «долгосрочный мир» для всех жителей региона. «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — отметил глава государства.