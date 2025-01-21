Трамп предрек России проблемы при отказе заключить сделку по Украине

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Россию могут ждать большие проблемы, если президент Владимир Путин откажется от заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, заявил президента США Дональд Трамп. Трансляция велась на YouTube.

«Он [Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — считает Трамп.

Инфляция за 2024 год в России составила 9,52%, не достигнув 10%, хотя такие прогнозы звучали.

Он также добавил, что в настоящее время готовится к разговору с российским президентом относительно мирного урегулирования украинского конфликта. Однако в Кремле отметили, что подготовка телефонного разговора президентов еще не началась.

В понедельник, 20 января, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулирование конфликта станет главным приоритетом Трампа, «это произойдет почти немедленно».

Российская и украинская стороны выражали готовность к переговорам, но для этого выдвигают разные требования. Москва прежде всего хочет добиться нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также ее официального отказа от Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев настаивает на частичном вступлении в НАТО и получении гарантии безопасности, а также отказывается признавать утрату территорий.