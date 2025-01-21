Трамп предрек России проблемы при отказе заключить сделку по Украине
Россию могут ждать большие проблемы, если президент Владимир Путин откажется от заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, заявил президента США Дональд Трамп. Трансляция велась на YouTube.
«Он [Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — считает Трамп.
Он также добавил, что в настоящее время готовится к разговору с российским президентом относительно мирного урегулирования украинского конфликта. Однако в Кремле отметили, что подготовка телефонного разговора президентов еще не началась.
В понедельник, 20 января, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулирование конфликта станет главным приоритетом Трампа, «это произойдет почти немедленно».
Российская и украинская стороны выражали готовность к переговорам, но для этого выдвигают разные требования. Москва прежде всего хочет добиться нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также ее официального отказа от Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев настаивает на частичном вступлении в НАТО и получении гарантии безопасности, а также отказывается признавать утрату территорий.
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