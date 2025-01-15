Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, сообщил Росстат. Это меньше, чем несколько недель назад ожидали в ЦБ. Сильнее всего в прошлом году подорожало сливочное масло, а лидер 2023 года — яйца — напротив, подешевели

Фото: Андрей Любимов / РБК

Потребительские цены в России в декабре 2024 года выросли на 9,52% по сравнению с декабрем 2023 года, сообщает Росстат. Инфляция за год в итоге не достигла 10%, хотя такие прогнозы звучали.

Цены на плодоовощную продукцию в декабре 2024 года увеличились на 22,09% в годовом выражении, на продовольственные товары без учета плодов и овощей — на 9,53%, непродовольственные — на 6,12%. Услуги подорожали на 11,52%.

При этом потребительские цены за первые две недели 2025 года, по оценке Росстата, выросли на 0,67% относительно конца декабря.

Уже в сентябре 2024 года Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития повысило оценку годовой инфляции с 5,1% в апрельской версии прогноза до 7,3%. В министерстве тогда это решение объяснили более быстрым, чем ожидалось, темпом роста доходов населения. Прогноз на 2025 год в сентябрьской версии макропрогноза был также пересмотрен в сторону увеличения до 4,5 с 4%. В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что к апрелю ведомство уточнит прогноз по инфляции на 2025 год, поскольку ее уровень превысит ожидаемые 4,5%.

Центробанк в конце октября спрогнозировал годовую инфляцию в диапазоне 8–8,5%. А в конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Интерфаксу» допустил, что по итогам 2024 года инфляция составит 9,6–9,8%. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года назвал рост инфляции тревожным сигналом, но в целом с учетом роста располагаемых доходов россиян ситуацию охарактеризовал как «стабильную и надежную».

С ноября 2014 года Банк России установил целевой уровень инфляции 4%, который с тех пор оставался неизменным, в том числе на 2024 год. Однако все последние годы ее фактический показатель превышает целевой уровень. Банк России для снижения инфляции и охлаждения экономики в условиях ее перегрева продолжает реализовывать жесткую денежно-кредитную политику. На последнем в 2024 году заседании совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21%, вопреки ожиданиям большинства опрошенных РБК аналитиков, ожидавших ее очередного повышения. Регулятор назвал главной причиной сохранения ключевой ставки на прежнем уровне формирование необходимых предпосылок для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к целевому уровню, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. По мнению регулятора, достигнутая степень жесткости денежно-кредитных условий подтверждается значительным ростом процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждением кредитной активности. Вместе с тем, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, на заседании в феврале 2025 года регулятор будет выбирать из двух вариантов: либо убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо вернется к обсуждению вопроса о повышении ставки, если перегрев спроса не будет снижаться.

В управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» ожидали итоговую инфляцию в 2024 году на уровне 9,7%, сообщил главный макроэкономист компании Антон Прокудин. «Расхождение говорит лишь о том, что узкая корзина недельной инфляции (аналитики до публикации месячных данных Росстата ориентируются на еженедельные данные. — РБК) опять содержала сюрприз по сравнению с полной корзиной. Но разница невелика. Инфляция за декабрь очень высокая (1,32% к ноябрю 2024 года. — РБК), и нам еще предстоит понять, что вызвало такой взлет», — отметил Прокудин. По его мнению, только эффект от переноса валютного курса ее «явно не объясняет».

Для инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» итоговая цифра 9,52% оказалась немного ниже их ожиданий, сообщил главный экономист компании Олег Кузьмин. Он также связывает расхождения с разной корзиной недельных и месячных цифр. «Но мы действительно видели некоторое замедление темпов роста цен ближе к концу года, согласно недельной статистике. Безусловно, дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики позволило удержать инфляцию по итогам 2024 года в однозначной области. Если бы Банк России не стал повышать ставки, по итогам года инфляция бы заметно превысила уровень в 10%», — полагает Кузьмин.

На какие продукты цены выросли сильнее

Если в 2023 году сильный общественный резонанс вызвал рост цен на куриные яйца (рекордные 61,35%), то в 2024 году лидером стало сливочное масло. По итогам 2024 года цены на него выросли на 36,23% — это самый высокий показатель среди продовольствия. Производители объясняли рост стоимости сливочного масла увеличением издержек и себестоимости производства по всей цепочке от сырья до переработки. Зато лидер прошлого года — куриные яйца — по итогам 2024 года подешевели на 11,16% по сравнению с декабрем 2023 года.

По данным Росстата, из продовольствия по итогам 2024 года, кроме сливочного масла, сильнее всего подорожали:

овощи и фрукты (+22,09%);

мороженая рыба (+17,48%);

молоко и молочная продукция (+15,74%);

хлеб и хлебобулочные изделия (+13,22%);

подсолнечное масло (+12,69%).

Незначительно выросли по итогам года цены на крупы, макаронные изделия, сахар, а на куриное мясо даже незначительно снизились. Алкоголь по итогам 2024 года подорожал на 8,3%. Из непродовольственных товаров по итогам 2024 года сильнее всего выросли цены на бензин (+11,13% к декабрю 2023 года) и медикаменты (+10,61 к декабрю 2023 года). Также почти на 8% подорожали стройматериалы, на 6% с небольшими — табачные изделия, на 5% — электротовары и другие бытовые приборы.

По итогам 2025 года эксперты ожидают замедления инфляции, но она все равно будет оставаться выше цели ЦБ. Так, в УК «Ингосстрах-Инвестиции» ожидают снижения примерно до 8% в базовом сценарии, в «Ренессанс Капитале» — до 6,5%. При этом в «Ренессанс Капитале» не исключают, что в ближайшие месяцы годовой уровень инфляции выйдет за уровень 10%, но это все же будет временным явлением, и во второй половине года она вернется в область однозначных значений, уточняет Кузьмин. «В целом это хорошая новость для Банка России. Скоро все забудут, что инфляция будет в двузначной области в первой части года, а итоговая цифра войдет в историю. Пока в России инфляция по итогам года ни разу не была двузначной без каких-то предшествующих значительных внешних шоков с 2007 года, и Банку России должно быть важно, что такого не случилось в прошлом году», — рассуждает Кузьмин.

Впрочем, по мнению Прокудина, денежно-кредитная политика Банка России едва ли могла сыграть определяющую роль в итоговой инфляции. «Параметр М2 (денежная масса в национальном определении, или сумма в рублях на счетах российских компаний и граждан в банках. — РБК) вырос почти на 20% за год — много больше, чем хотел ЦБ», — скептичен Прокудин.