ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Инфляция по итогам 2024 года выше прогнозных значений связана, прежде всего, с недооценкой спроса в экономике, в том числе на импорт, а также с ослаблением рубля на фоне «эффектов от усиления санкций», считают в Банке России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ускорение инфляции по итогам года выше октябрьского прогноза в ЦБ связали с недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью, а также с ослаблением рубля после ноябрьских санкций США на российские банки.

В октябрьском прогнозе Банк России оценивал инфляцию 2024 года в диапазоне 8–8,5%. По факту же она составила 9,52%, отчитался Росстат.

«Ускорение инфляции выше прогноза (до 9,52%) обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность. Отражением незамедляющегося спроса стал также сильный рублевый спрос на импорт», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

Спрос на импорт вместе с эффектами от усиления санкций, «создавших как проблемы с переводами экспортных платежей, так и дополнительный спрос на валюту внутри страны», привели к ослаблению рубля в ноябре-декабре, констатировали в ЦБ.

21 ноября США объявили новый раунд санкций, под которые попали около 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, через который шли платежи за поставки газа в Европу. Эксперты называли этот раунд самым масштабным для финансового рынка с весны 2022 года. Это оказало влияние на курс рубля к иностранным валютам: он откатился к минимумам за два с половиной года. На фоне резкого ослабления национальной валюты ЦБ вечером 27 ноября объявил о прекращении до конца года покупок валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это помогло рублю стабилизироваться. С начала этого года валютные операции ЦБ были возобновлены. В последние дни рубль торгуется на рынке Forex ниже уровня 100 за доллар.

«Резкие курсовые колебания стали дополнительным фактором, ускорившим рост цен как напрямую, так и через повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — пояснили в ЦБ.

Инфляционные ожидания населения России в декабре 2024 года достигли 13,9%, что является максимальным значением с декабря прошлого года.

О том, стоит ли ждать в России двузначную инфляцию в новом году, когда прогнозируется замедление роста цен и почему в ЦБ не ждут масштабных оттоков средств со вкладов, когда начнется снижение ключевой ставки, читайте в аналитическом материале РБК Pro.