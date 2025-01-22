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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил выгоду России и ЕС от принятия Украины в НАТО

Зеленский: Европе без Украины в НАТО придется финансировать большие силы ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Союзнические обязательства помогут сдержать и Украину, а потому ее вступление в НАТО выгодно России, рассказал Зеленский. С его слов, без защиты альянса ВСУ придется набрать больше бойцов, а Западу — заняться содержанием войск
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Если Украина не получит приглашения в НАТО и гарантий безопасности, ей придется увеличить численность своей армии до 800 тыс. военнослужащих, а потому интеграция в альянс становится наиболее выгодным решением для США и Европы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью международным изданиям после Давосского форума. Запись опубликована на YouTube-канале его офиса.

«Миллионную армию [надо] кормить, кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные, их жизни. То, на что в бюджете Украины не будет на миллионную армию. Нам [бюджета] просто не хватит», — сказал Зеленский.

На эти цели можно направить заблокированные на Западе российские активы, продолжил политик и пояснил, что стремится найти менее болезненные альтернативы и «не быть таким, знаете, таким ну твердолобым президентом, который говорит, [что] будет только так». «Нет, я всегда ищу альтернативу, чтобы нас не обвинили, Украину, что Украина такая упертая, что она только видит одно и все». Если Украине передадут российские активы на $250 млрд, часть пойдет на обновление инфраструктуры, часть на армию, пока она не будет в «каком-нибудь альянсе», чтобы содержание ВСУ не лежало на бюджетах США и Евросоюза, заявил президент.

Зеленский выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО выгодно и России, поскольку союзнические обязательства будут сдерживающим фактором для украинцев. «Мы потеряли много людей. Мужчины потеряли жен и наоборот, и наших детей, и так далее. И если мы не будем в НАТО, кто остановит вооруженного отца, потерявшего ребенка? НАТО — это компромисс», — заключил президент Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украинские власти требуют частичной интеграции в НАТО, получении гарантий безопасности и отказываются официально признать утрату Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Это не устраивает российскую сторону, которая, помимо нейтрального статуса Украины и признания ее суверенитета над перечисленными регионами, стремится еще и к демилитаризации соседнего государства, проведения в нем «денацификации», а также снятия международных санкций. Москва также настаивает на возвращении замороженных активов Центробанка и называет любое использование как этих средств, так и процентов с них воровством.

Новый президент США Дональд Трамп пока не сделал однозначных комментариев насчет своего отношения к интеграции Украины в НАТО. Он при этом выражал понимание позиции Москвы по этому вопросу, предупреждал ее о необходимости заключить сделку и не исключал принуждение к переговорам посредством ужесточения санкций.

По сведениям Reuters, команда Трампа склонятся к тому, что вопрос об интеграции Украины в альянс будет отложен по крайней мере «в обозримом будущем», но Киев получит осязаемые гарантии безопасности, а линия фронта будет заморожена в нынешнем состоянии.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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