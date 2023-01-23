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В Варшаве допустили изоляцию Берлина из-за отказа поставить танки Киеву

МИД Польши: Германия окажется в международной изоляции, если не отправит Украине танки
Польша пообещала поставить Украине танки Leopard и считает, что на Германию должно надавить международное сообщество, чтобы она тоже согласить отправить их Украине. Берлин ожидает, что первым свои танки даст Киеву Вашингтон
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

ФРГ окажется в международной изоляции, если она не согласится передать Украине танки Leopard, заявил Польскому радио 24 заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, попадает в международную изоляцию, и ее положение ослабнет», — считает дипломат.

Он отметил, что «только общественное и международное давление» заставят ФРГ принять решение по поставкам танков.

Польша уже пообещала поставить Украине танки Leopard. Они есть на вооружении и у ФРГ. Как заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок, Германия не станет мешать передаче Leopard Украине другими государствами, хотя ФРГ еще не спрашивали об этом.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще поставить на Украину танки, если первым это сделает Вашингтон. По его словам, причина этого — история Германии, из-за которой она «более неохотна» в поставках военной техники.

США и ФРГ проводили переговоры по поводу передачи Украине танков, но не смогли договориться. Как писал Time со ссылкой на источник, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что немецкие Leopard считаются более подходящими для Украины, так как потребляют меньше топлива, чем американские Abrams, и они проще в обслуживании и широко доступны по всей Европе.

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий указывал, что Варшава намерена создать «малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки воюющей Украине». Он также выступал с критикой позиции Берлина по танкам, но не называл страны, которые могут войти в коалицию. Срочно передать Киеву танки призывали в Эстонии, Латвии и Литве.

Россия осуждает поставки Украине западного вооружения. Кремль отмечал, что последствия поставок Киеву Западом тяжелых танков «будут со знаком минус», «добавят проблем для Украины и украинского народа», но «не смогут принципиально ничего изменить».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
танки Германия Польша Украина
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