Страны Балтии призвали Германию немедленно дать танки Украине
Эстония, Латвия и Литва призвали Германию срочно передать Украине танки собственного производства Leopard, такие сообщения в Twitter опубликовали главы министерств иностранных дел этих стран Урмас Рейнсалу, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.
«Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении», — говорится в сообщениях министров.
Власти Украины просили Германию предоставить Leopard, однако немецкие власти, по данным Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal, отказываются от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США. В Берлине объяснили, что поставкам мешает прошлое Германии, а действия Вашингтона облегчили бы положение Берлина.
В Белом доме считают, что таким условием Германия поставила США в сложное положение, поскольку американские танки Abrams сложнее в эксплуатации и расходуют больший объем топлива, чем европейские аналоги, их к тому же не получится передать в ближайшее время, если такое решение будет принято. Источник The Financial Times в дипломатических кругах отметил, что позиция ФРГ вызвала раздражение у половины западных стран.
В немецком Минобороны сообщили затем о намерении выяснить, сколько танков Leopard могут передать Украине, если одобрение все же будет получено. Это, однако, вызвало критику в бундестаге — глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман сочла тревожным признаком, что министерство занялось такой проверкой лишь спустя 11 месяцев боев на Украине и только после назначения нового министра обороны.
Российские власти поставки оружия, как и обсуждения таких мер, критикуют. «Эти танки горят и будут гореть — так же как остальные», — настаивают в Кремле. Представитель российского президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние передаваемых Киеву танков на ход конфликта.