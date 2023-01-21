Страны Балтии призвали Германию немедленно дать танки Украине

Берлин несет особую ответственность за помощь Украине, он обязан как можно скорее передать запрашиваемые Киевом танки, заявили главы МИД трех стран. Власти Германии поясняли, что не могут направить танки раньше США

Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Эстония, Латвия и Литва призвали Германию срочно передать Украине танки собственного производства Leopard, такие сообщения в Twitter опубликовали главы министерств иностранных дел этих стран Урмас Рейнсалу, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.

«Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении», — говорится в сообщениях министров.

Власти Украины просили Германию предоставить Leopard, однако немецкие власти, по данным Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal, отказываются от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США. В Берлине объяснили, что поставкам мешает прошлое Германии, а действия Вашингтона облегчили бы положение Берлина.

В Белом доме считают, что таким условием Германия поставила США в сложное положение, поскольку американские танки Abrams сложнее в эксплуатации и расходуют больший объем топлива, чем европейские аналоги, их к тому же не получится передать в ближайшее время, если такое решение будет принято. Источник The Financial Times в дипломатических кругах отметил, что позиция ФРГ вызвала раздражение у половины западных стран.

В немецком Минобороны сообщили затем о намерении выяснить, сколько танков Leopard могут передать Украине, если одобрение все же будет получено. Это, однако, вызвало критику в бундестаге — глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман сочла тревожным признаком, что министерство занялось такой проверкой лишь спустя 11 месяцев боев на Украине и только после назначения нового министра обороны.

Российские власти поставки оружия, как и обсуждения таких мер, критикуют. «Эти танки горят и будут гореть — так же как остальные», — настаивают в Кремле. Представитель российского президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние передаваемых Киеву танков на ход конфликта.

