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Моравецкий предложил создать коалицию для поставок танков Киеву без ФРГ

Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию стран для передачи танков без ФРГ
Польский премьер считает позицию ФРГ неприемлемой, а причины сдержанности видит в том, что страна «попалась в ловушку, которую расставила сама себе»
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Piotr Nowak / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Польша создаст коалицию стран для поставок танков на Украину, если Германия не согласится на отправку техники, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

«Мы создадим малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки воюющей Украине. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью», — сказал Моравецкий.

По мнению польского премьера, решение о поддержке украинской армии оправдано «и политически, и морально». Он выразил надежду, что немецкая сторона «рано или поздно это поймет».

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Моравецкий считает позицию ФРГ неприемлемой. «Что еще нужно Германии, чтобы она открыла глаза и начала действовать в соответствии со своим потенциалом?» — поинтересовался он.

Причины сдержанности Берлина польский премьер видит в том, что страна «попалась в ловушку, которую расставила сама себе». «Они годами проводят политику сближения с Россией. Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих пор трудно признать свою неправоту», — считает он.

Еще в начале января Моравецкий предложил создать коалицию стран для передачи Киеву западных танков. Позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава предоставит Украине танки Leopard в рамках создаваемой коалиции. Премьер затем пояснил, что Польша не будет дожидаться согласия Германии на отправку Leopard украинским военным.

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Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в то же время говорил, что единого мнения по поводу поставок Leopard нет. Тем не менее он не исключал, что Берлин может дать согласие.

Немецкая сторона неоднократно объясняла свой отказ поставлять танки тем, что не хочет действовать в одиночку. Берлин считает, что сначала их могли бы предоставить США. Те пока тоже не спешат действовать. Президент Джо Байден на вопрос по поводу танков недавно ответил, что Киев получит всю помощь, в которой нуждается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о последствиях вооружения Украины танками, заявлял, что они «будут со знаком минус, однозначно», и призывал не «преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять».

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Теги
Елена Чернышова
Польша Матеуш Моравецкий танки Германия Украина
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