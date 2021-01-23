СК и ВС поддержали проект о сроках за вовлечение подростков в митинги

СК и суд концептуально согласились с тем, что за призывы к участию в незаконных митингах, направленные на подростков, необходимо ввести уголовное наказание. Автор проекта закона предлагает лишение свободы на срок до пяти лет

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Следственный комитет и Верховный суд концептуально одобрили законопроект о введении уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и массовые беспорядки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отзывы СК и суда на законопроект.

Его разработал депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия»). Он предлагает внести изменения в ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и в ст. 212 УК (массовые беспорядки).

В частности, за вовлечение подростков в незаконные акции протеста автор законопроекта предложил ввести наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, ареста от четырех до шести месяцев или лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас вовлечение несовершеннолетних в такие несанкционированные мероприятия наказывается штрафами (для граждан — в размере 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб.).