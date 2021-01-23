СК и ВС поддержали проект о сроках за вовлечение подростков в митинги

Как заявил Марченко «РИА Новости», при существующей административной ответственности организаторы могут избежать штрафов. «А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы», — рассказал он.
Что касается ст. 212, то ее автор законопроекта предлагает дополнить наказанием за «склонение, вербовку или иное вовлечение несовершеннолетнего» в массовые беспорядки. Оно должно предусматривать «лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого».
Также депутат предложил ввести наказание за призывы подростков к массовым беспорядкам (предлагается ограничение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет).
По словам Марченко, законопроект находится на рассмотрении правительства. О его подготовке автор сообщал еще в июне.
РБК направил запросы в пресс-службы Следственного комитета России и Верховного суда.
В своем отзыве Следственный комитет подчеркнул, что ужесточение ответственности предлагается «из-за возрастающей общественной опасности таких действий». В ведомстве также отметили, что существующее наказание не обеспечивает в полной мере их предупреждение.
Верховный суд, в свою очередь, высказал замечания юридико-технического характера, сообщает «РИА Новости».
На этой неделе власти несколько раз напоминали об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях на фоне призывов сторонников оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения в Россию, выходить на протесты с требованием освободить его.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в митингах, и пообещала привлекать ответственных к административной ответственности. По требованию ведомства Роскомнадзор направил уведомление руководству «ВКонтакте» и TikTok, в котором обязал их удалять материалы с такими призывами к несовершеннолетним.
Также в МВД пообещали привлекать к ответственности за призывы к участию в акциях в поддержку Навального.
Накануне СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста в поддержку Навального. «В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — сообщали в ведомстве.
Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение от последствий отравления. Позже оппозиционера арестовали на 30 суток. ФСИН считает, что Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше Восток», не отмечаясь у инспектора, и требует заменить условное наказание на реальное.
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Сторонники Навального после его ареста призвали выходить на митинги. Некоторых его соратников, например пресс-секретаря Киру Ярмыш и расследователя ФБК (признан Минюстом иноагентом) Георгия Албурова, арестовали, юриста ФБК Любовь Соболь оштрафовали.