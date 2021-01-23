В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщают местное издание Dvhab.ru и «ОВД-Инфо»
В числе задержанных — координатор регионального штаба Навального Алексей Ворсин, журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, а также председатель отделения Либертарианской партии в Хабаровске Артем Мозгов.
Ворсину вменяют повторное нарушение порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2. КоАП), он задержан на 48 часов, сообщили в штабе.
По данным dvhab.ru, на площадь Ленина вышло около 200-300 человек, Deutsche Welle сообщает о 700 участниках. Полицейские с мегафонами указывают, что акция не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Часть протестующих отправилась в шествие.