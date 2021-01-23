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В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщают местное издание Dvhab.ru и  «ОВД-Инфо»

В числе задержанных — координатор регионального штаба Навального Алексей Ворсин, журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, а также председатель отделения Либертарианской партии в Хабаровске Артем Мозгов. 

Ворсину вменяют повторное нарушение порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2. КоАП), он задержан на 48 часов, сообщили в штабе.

По данным dvhab.ru, на площадь Ленина вышло около 200-300 человек, Deutsche Welle сообщает о 700 участниках. Полицейские с мегафонами указывают, что акция не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Часть протестующих отправилась в шествие.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали Навального 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина, где он с августа проходил лечение. На следующий день он был арестован на 30 суток. суд проходил во втором отделе полиции УМВД города Химки. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, рассмотрение ходатайства назначено на 2 февраля.

После этого сторонники Навального призвали к несогласованным акциям протеста в российских городах с требованием освободить оппозиционера. МВД пообещало, что будет привлекать к ответственности за такие призывы. В частности, в Москве еще до начала акций арестовали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш (получила девять суток), расследователея ФБК (признан в России иноагентом) Георгия Албурова (десять суток), юриста фонда, гражданина Белоруссии, Владлена Лося (трое суток с требованием покинуть Россию до 25 января), а также оштрафовали на 250 тыс. руб. юриста Любовь Соболь.

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Кроме того, Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от соцсетей удалять призывы к подросткам выходить на митинги, а Следственный комитет завел по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста уголовное дело.

Хабаровск Алексей Навальный акция протеста задержание
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