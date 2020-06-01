В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

По словам депутата, сейчас за такое правонарушение предусмотрено административное наказание (ст. 20.2 КоАП, нарушителям грозит штраф до 50 тыс. руб. для физических лиц). Марченко считает, что вовлечение несовершеннолетних в митинги должно быть включено в ст. 151 Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и ст. 212 (массовые беспорядки).

В случае принятия поправки нарушителю будет грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.

«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», — заявил Марченко.