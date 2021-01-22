СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты

Следователи обвиняют сторонников Алексея Навального в размещении призывов об участии в акциях протеста, обращенных к несовершеннолетним. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, говорится в сообщении ведомства.

«Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Одновременно МВД сообщило о начале доследственной проверки призывов к массовым протестам и вовлечению в них несовершеннолетних.

«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации», — говорится в сообщении МВД.