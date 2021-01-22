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СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты

Следователи обвиняют сторонников Алексея Навального в размещении призывов об участии в акциях протеста, обращенных к несовершеннолетним. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, говорится в сообщении ведомства.

«Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Одновременно МВД сообщило о начале доследственной проверки призывов к массовым протестам и вовлечению в них несовершеннолетних.

«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации», — говорится в сообщении МВД.

По ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение правонарушений) предусмотрено наказание от штрафа в 100 тыс. руб. и исправительных работ на срок до двух лет, до лишения свободы на срок до трех лет.

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Алексей Навальный (в центре)

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К массовым акциям протеста 23 января с требованием освободить Алексея Навального начали призывать соратники оппозиционера после его ареста. 18 января Навального арестовали на 30 суток по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. ФСИН полагает, что он нарушил правила условного осуждения, поскольку не отмечался у инспектора, хотя был выписан из больницы в Германии еще в конце сентября. Ведомство потребовало заменить оппозиционеру условный срок на реальный.

Накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые распространяют призывы к участию в несанкционированных митингах, а МВД предупредило, что сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за подобные призывы. В ряде городов были задержаны руководители штабов Алексея Навального. Вечером 21 января в Москве полиция задержала пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш, расследователя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Георгия Албурова, юристов ФБК Любовь Соболь и Владлена Лося. Ярмыш арестовали на девять суток, Албурова — на десять, Лося — на трое суток, вручив ему уведомление с требованием до 25 января покинуть Россию (он гражданин Белоруссии).

Автор
Георгий Тадтаев
протесты МВД Алексей Навальный СКР Леонид Волков Иван Жданов
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