Политика⁠,
0

Кремль опроверг данные о планах России насчет Украины и Восточной Европы

Кремль назвал ошибочными выводы, будто Россия планирует напасть на Европу. Это не соответствует действительности, сказал песков. Путин также ранее говорил, что в Европе специально повышают «градус истерии»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Иностранная разведка делает ошибочные выводы, сообщая о планах России напасть на страны Европы, ранее входившие в СССР, и взять под контроль всю Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Песков.

Reuters со ссылкой на источники ранее написал, что американская разведка полагает, что Россия намерена взять под контроль всю Украину и вернуть себе те части Европы, которые ранее входили в СССР. Похожих оценок придерживаются службы безопасности Великобритании и других европейских стран, утверждают собеседники агентства.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала материал агентства пропагандистским. «Ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны», — считает она. По ее данным, Россия в настоящий момент не обладает средствами для захвата всей Украины и тем более Европы.

Reuters раскрыл доклады разведки США о намерениях Путина по Украине
Политика
Владимир Путин

В середине декабря госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия, вероятно, хочет взять под контроль всю территорию Украины. При этом он отметил, что на переговорах по урегулированию обсуждаются предложения, которые позволяют остановить бои по линии фронта.

Путин в свою очередь считает, что в Европе специально повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Он также назвал невозможной и бессмысленной реинтеграцию СССР.

В конце ноября российский лидер также подчеркнул, что Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу. Он выразил мнение, что в Европе сейчас есть те, кто «не в себе немножко» и по этой причине «публично своему населению» говорят, что Россия якобы готовится к нападению.

Президент называл распад СССР одной из ключевых трагедий для страны и причиной конфликтов на постсоветском пространстве. Однако еще в 2022-м подчеркивал, что современная Россия не ставит целью восстановление Союза.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Россия СССР Восточная Европа Европа разведка
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
